النصر بعد الخسارة الأولى.. تعثرات متتالية

يواجه فريق النصر الأول لكرة القدم نظيره أبها ويسعى إلى كسر سلسلة عدم التعثر في المباراة التالية التي تسبق خسارته الأولى دوريًا.

وتلقى الفريق العاصمي خسارته الأولى دوريًا خلال الموسم الجاري أمام الاتحاد في الجولة الماضية، ويطمح أمام أبها إلى كسر السلسلة في المباراة التي تلي خسارته الأولى في كل موسم بدوري المحترفين منذ 2008ـ2009 وحتى 2025ـ2026، إذ خاض النصر 18 مباراة من هذا النوع، حقق فيها 9 انتصارات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 3 مباريات فقط.

ففي موسم 2008ـ2009 تعادل النصر مع الشباب في المباراة التالية لخسارته الأولى، ثم تعادل مع الهلال في 2009ـ2010، ثم مع الرائد في 2010ـ2011، ثم مع الفيصلي في 2011ـ2012، قبل أن يتحول الرصيد إلى انتصارين متتاليين، الأول على التعاون في 2012ـ2013، والثاني على الاتحاد في 2013ـ2014.

واستمرت سلسلة الانتصارات في موسم 2014ـ2015 بالفوز على الاتحاد مجددًا، ثم الفوز على الوحدة في 2015ـ2016، والفوز على القادسية في 2016ـ2017، قبل أن يعود التعادل في موسم 2017ـ2018 أمام الباطن، ليستعيد النصر الفوز في 2018ـ2019 على الاتفاق، ثم يتعادل مرة أخرى مع الأهلي في موسم 2019ـ2020.

وفي موسم 2020ـ2021 جاءت المباراة التالية للخسارة الأولى بخسارة ثانية أمام التعاون، قبل أن يعود النصر للفوز على التعاون نفسه في موسم 2021ـ2022، ثم الفوز على ضمك في 2022ـ2023، فيما تكررت الخسارة في موسم 2023ـ2024 أمام التعاون للمرة الثالثة في هذا السجل، قبل أن يفوز النصر على ضمك مجددًا في موسم 2024ـ2025. وفي الموسم الماضي 2025ـ2026، جاءت المباراة التالية للخسارة الأولى بخسارة أمام القادسية.

وبذلك يكون النصر خسر في هذه المباريات تحديدًا 3 مرات، الأولى والثانية كانتا أمام التعاون مرتين، والثالثة أمام القادسية مرة واحدة، وتعادل 6 مرات، أمام الشباب والهلال والرائد والفيصلي والباطن والأهلي، وفاز 9 مرات، أمام التعاون مرتين والاتحاد مرتين وضمك مرتين، والوحدة والقادسية والاتفاق مرة واحدة لكل منهم.