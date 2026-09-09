الاتحاد يفحص بيرجوين ويطمئن على عوار

يجري الهولندي ستيفن بيرجوين، لاعب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، فحوصات طبية لدى المركز الطبي الدولي «IMC» للتأكد من الإصابة العضلية التي عانى منها خلال مواجهة الفيحاء، التي لعبت الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن نتيجة الفحص ستحدد مدى قدرة بيرجوين على المشاركة أمام الفيصلي، الجمعة المقبل، وكذلك الشمال القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، أو الخضوع إلى برنامج تأهيلي.

وبيّن أن الجزائري حسام عوار، لاعب الفريق، شعر بشد عضلي بسيط مع نهاية المواجهة، قبل أن يتم تبديله، إلا أن هذه الإصابة لن تمنعه من المشاركة في التدريبات الاستشفائية التي سيخضع لها اللاعبون، الخميس.

من جانب آخر، منح الألماني فيسينج، مدرب الفريق، اللاعبين راحة عن التدريبات، الأربعاء، على أن يعود الجميع، الخميس، لخوض تدريب استشفائي وإعدادي قبل المغادرة إلى الرياض مساءً، ومن ثم التوجه عبر الحافلة إلى المجمعة استعدادًا لمواجهة الفيصلي، الجمعة المقبل، ضمن الجولة السابعة من دوري «روشن».

ويحتل الاتحاد المرتبة الثالثة في قائمة ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بعد تحقيقه الفوز على الفيحاء في الجولة الأخيرة 2ـ1.