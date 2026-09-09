الأهلي.. بوسيتش يحاصر اللاعبين بالأخطاء

يناقش الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الأربعاء، الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة القادسية التي خسرها 2ـ3، في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن بوسيتش سيواجه اللاعبين بهدف تصحيح الأخطاء، وتعديل المسار، بعد تلقيه الخسارة الثالثة في الدوري، من أصل ست مباريات.

من جانبه، يخضع لاعبو الفريق، الأربعاء، إلى تدريبات استرجاعية، بمقر النادي، وذلك بعد العودة في وقت مبكر صباحًا إلى جدة، قادمين من الدمام.

ومن المنتظر أن يفتح بوسيتش ملف مواجهة الفريق المقبلة أمام الحزم، والتي تجرى الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية لحساب الجولة السابعة.

ويحتل الأهلي المرتبة السابعة، بـ9 نقاط، مبتعدًا عن المتصدر بفارق 6 نقاط، إذ كسب الدرعية وأبها والرياض، وخسر أمام الخلود والهلال والقادسية.