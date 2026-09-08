الإصابات العضلية تضرب روشن مبكرا.. والأسباب سبعة

سجَّلت الإصابات العضلية حضورًا كبيرًا في دوري روشن السعودي الموسم الجاري بعد مرور ست جولات فقط، وأثارت الحالات ردود فعل مختلفة بين الجماهير والمختصين، معتبرين أنه من المبكر تسجيل مثل هذه الإصابات التي تظهر عادة في وقت متأخر من الموسم.

من جانبه، أوضح لـ«الرياضية» ماهر الفرحان، اختصاصي العلاج الطبيعي والتأهيلي، أنَّ انتشار الإصابات العضلية بين اللاعبين وفي مقدمتها إصابة العضلة الخلفية للفخذ «الهامسترنج» يعود إلى مجموعة من الأسباب المتداخلة أبرزها طبيعة الرياضة نفسها، حيث تكثر الإصابات العضلية في الرياضات التي تعتمد على التسارع والعدو السريع وتغيير الاتجاه، مثل كرة القدم، إضافة إلى الإصابة السابقة وهي العامل الأقوى على الإطلاق، فاللاعب الذي سبق أن أصيب في العضلة الخلفية أكثر عرضة لتكرارها، خاصة إذا عاد إلى الملاعب دون استكمال برنامج التأهيل.

وعدَّ الفرحان أنَّ ضعف القوة العضلية اللامركزية «Eccentric» وهو العامل الميكانيكي الأهم، ويرتبط به اختلال التوازن بين العضلة الأمامية والخلفية للفخذ فقوة الأمامية مع ضعف الخلفية تزيد احتمالية الإصابة.

وعلى الجانب التدريبي، تبرز الأحمال التدريبية والارتفاع المفاجئ في حجم الحمل أو شدته، إلى جانب ضعف اللياقة البدنية العامة يسهم بشكل كبير في حدوث إصابات العضلات والمفاصل والإجهاد العضلي، إذ ترتفع نسبة الإصابات في الدقائق الأخيرة من كل شوط، وعدم الجاهزية والإحماء غير الكافي وضعف الإعداد البدني والإحماء غير المكتمل قبل التدريب أو المباراة، إضافة إلى الوعي لدى الجهازين الطبي والفني، إذ يلعب إدراك الجهاز الفني لمبادئ الوقاية وإدارة الأحمال دورًا محوريًّا في خفض معدلات الإصابة.

وفيما يتعلق بإصابات مفصل القدم، أوضح الفرحان أنها تحدث عادة بالتواء الكاحل أو نتيجة تدخل واحتكاك بين اللاعبين، ويُحدَّد نوع الإصابة ودرجتها من خلال الفحص السريري أولًا، مع الاستعانة بالتصوير الإشعاعي لاستبعاد الكسور، والرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية لتقييم الأربطة عند الحاجة.