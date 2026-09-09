من حمد الله إلى توني.. القميص الواحد لا يمنع الشجار

تصنع كرة القدم في لحظاتها الحرجة مشاهد لا تخطر على بال أحد، فبين الزميلين اللذين يخرجان من غرفة الملابس نفسها، ويشتركان في الهدف الواحد، ويجمعهما القميص ذاته، يولد الخلاف من رحم التنافس الشديد، والرغبة في الفوز، وضغط اللحظة، فتتحول لحظة عابرة إلى صورة تتناقلها الشاشات، وتبقى عالقة في الذاكرة الجماعية للجماهير.

في الخامس من مايو 2026، اشتعلت أزمة بين المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي الشباب، وزميله البلجيكي يانيك كاراسكو، خلال مواجهة الفريق أمام التعاون، حين حصل الشباب على ركلة حرة مباشرة قرب منطقة الجزاء، فتوجه كاراسكو لتنفيذها بحكم كونه المسدد الأول، قبل أن يتدخل حمد الله بسرعة، ويستحوذ على الكرة، ويقرر تمريرها لزميله جوش برانهويل، في تصرف أثار جدلًا واسعًا داخل الملعب، وحاول كاراسكو استعادة الكرة، غير أن حمد الله منعه، وطلب منه تركها لبرانهويل، وانتهت المباراة بخسارة الشباب 1ـ5.

قبل هذه الواقعة بأعوام وتحديدًا في 16 ديسمبر 2020، شهدت مباراة النصر والرائد، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، اشتباكًا بالأيدي بين حمد الله وزميله سلطان الغنام، في الشوط الأول من اللقاء الذي انتهى بفوز النصر 2ـ0 ونشب الخلاف بعد مطالبة الغنام لحمد الله بالتعاون واللعب الجماعي.

ولم تكن هذه الحوادث حصرًا على الكرة السعودية، فالتاريخ الكروي العالمي يحفل بمشاهد مشابهة، فقد شهدت مواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون في نوفمبر 2025 شجارًا بين إدريسا جاي ومايكل كين، بعد خطأ ارتدادي تسبب في هدف لمانشستر يونايتد، حيث صفع جاي زميله كين، فطُرد على الفور، على الرغم من فوز إيفرتون في النهاية 1ـ0.

وفي ديسمبر 2008، انتهى خلاف بين ريان شونيس وروبرت هوث في صفوف ستوك سيتي بصفعة وبطاقة حمراء، خلال مباراة أمام وست هام.

وفي يناير 2008، اشتبك نيكلاس بندتنر وإيمانويل أديبايور في صفوف أرسنال، أثناء خسارة الفريق أمام توتنام 1ـ5 في نصف نهائي كأس الرابطة، وأصيب بندتنر بجرح في أنفه.

وفي يوليو 2020، اندفع الحارس هوجو لوريس نحو زميله سون هيونج مين، ودفعه وصرخ عليه لتقصيره في التراجع الدفاعي، خلال مباراة توتنام وإيفرتون.

وفي أبريل 2012، تشاجر فرانك ريبيري وآرين روبن في غرفة ملابس بايرن ميونيخ، خلال مواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ وجه ريبيري لكمة لزميله بسبب خلاف على تسديد ركلة حرة.

وفي موسم 1995ـ1996، تبادل جريم لوسو وديفيد باتي الضرب في صفوف بلاكبيرن روفرز، خلال مباراة أمام سبارتاك موسكو، ما أدى إلى كسر في يد لوسو.

وفي أغسطس 2025، تبادل أدريان رابيو وجوناثان رو اللكمات في غرفة ملابس مارسيليا، بعد الخسارة أمام رين، ووصف المدرب روبرتو دي زيربي الواقعة بأنها أشبه بشجار في حانة.

وفي أبريل 2005، وقع أعنف هذه الحوادث بين لي بوير وكيرون داير، في صفوف نيوكاسل يونايتد، أمام 52 ألف متفرج، خلال مباراة أمام أستون فيلا، حيث وجه بوير ضربتين لرأس زميله، وأُوقف الأول سبع مباريات، والثاني ثلاث مباريات.

وفي المباراة التي جمعت الأهلي بالقادسية، مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ 6 من دوري روشن السعودي، وقعت مشادة بين الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الأهلي، وزميله محمد عبد الرحمن في منتصف الشوط الثاني، بينما كان الفريق متأخرًا في النتيجة، وذلك بعد سوء تفاهم خلال إحدى الهجمات، وانتهت المباراة بخسارة الأهلي 2ـ3، بعد أن كان متقدمًا 2ـ0 بهدفي توني وفالنتين أتانجانا، قبل أن يقلب القادسية النتيجة بثلاثية عن طريق مصعب الجوير وتركي العمار وإبراهيم محنشي.

وبعد اللقاء، تحدث عبد الرحمن عن كواليس المشادة، مؤكدًا أن الأمر لم يتجاوز سوء تفاهم عابر، وأن توني يمثل له أخًا كبيرًا، وأن كل طرف قدّم اعتذاره للآخر، فيما وصف مدرب الأهلي الواقعة بأنها طبيعية، وعبّر عن رضاه عن الحماس الذي يظهره لاعبوه في الملعب.