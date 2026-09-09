بعد 8 ألقاب.. النصر يودع كلارا

انتقلت التنزانية كلارا لوفانجا، مهاجمة فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات، إلى نادي واشنطن سبيريت الأمريكي، حسبما أفاد النادي العاصمي، الأربعاء.

وأكد النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» انتقال المهاجمة التنزانية بمنشور كتب عليه: «وافقت شركة نادي ⁧‫النصر‬⁩ على انتقال اللاعبة كلارا لوفانجا لنادي واشنطن سبيريت»، معربًا في الوقت ذاته عن شكره للاعبة على الفترة التي قضتها مع الفريق النصراوي، متمنيًا لها التوفيق في مشوارها الجديد.

وانضمت كلارا إلى صفوف النصر في أكتوبر 2023 قادمة من نادي دوكس لوجرونيو الإسباني.

وفي مواسمها الثلاثة مع النصر، أسهمت كلارا في تحقيق الفريق ثمانية ألقاب، وهي: الدوري الممتاز «3 مرات»، كأس الاتحاد السعودي، كأس تحدي الشتاء، كأس بطولة اتحاد غرب آسيا، كأس السوبر السعودي «مرتين».

أما على الصعيد الفردي، فقد حصلت كلارا على ثلاث جوائز فردية، أبرزها لقب هدافة الدوري الممتاز الموسم الماضي بعد تسجيلها 24 هدفًا.