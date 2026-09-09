تمزق عضلي يبعد تريزيجيه شهرًا

يغيب المصري محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق الرياض الأول لكرة القدم، عن المواجهة مع الخلود، الأحد، ضمن سابع جولات دوري روشن السعودي، ويعود إلى الملاعب عند استئناف المسابقة الشهر المقبل بعد فترة التوقف.

وأصيب تريزيجيه، الذي سيستكمل برنامجه العلاجي بمعرفة الجهاز الطبي لمنتخب بلاده، في الدقائق الأولى من المواجهة مع الخليج، التي انتهت بالتعادل السلبي في الدمام، الإثنين، ضمن الجولة السادسة.

وأعلن نادي الرياض، مساء الأربعاء، عن تعرُّض اللاعب الدولي إلى تمزّق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ الخلفية.

وأوضح: «سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع، وسيستكمل برنامجه العلاجي مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بالتنسيق مع طبيب الفريق الأول في النادي».

وانضم تريزيجيه «31 عامًا» إلى «مدرسة الوسطى» قبل انطلاق الموسم الجاري، ولعِبَ له 6 مباريات، أحرز خلالها هدفًا وصنع آخر.

وبعد الجولة السابعة، يتوقف دوري «روشن» نحو أربعة أسابيع، وتستضيف جدة كأس الخليج العربي «خليجي 27» من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.