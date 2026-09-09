النصر يعيد بينتو.. وحيدر احتياط

يعود البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس مرمى فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى التشكيل الأساسي، بعدما اختار المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو البدء به أمام الضيف أبها، مساء الأربعاء، ضمن سادس جولات دوري روشن السعودي.

ويغيب النجمان البرتغالي جواو فيليش والفرنسي كينجسلي كومان عن تشكيل حامل اللقب، الأول بسبب تلقّيه أربع بطاقات صفراء والثاني للإصابة.

ويدخل بوستيكوجلو إلى المباراة، التي يحتضنها ملعب «الأول بارك» في الرياض، بحارسه البرازيلي، والظهيرين نواف بوشل وسعد الناصر، والمدافعَين الفرنسي محمد سيماكان والإسباني إينيجو مارتينيز، وعبد الله الخيبري في الوسط إلى جانب البرتغالي سامو كوستا والبرازيلي أنجيلو جابرييل، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المقدمة مع عبد الله الحمدان والسنغالي ساديو ماني. ويلعب الحمدان من البداية لتعويض النقص في خط الهجوم.

وعلى دكة الاحتياط، يجلس تسعة لاعبين، من بينهم العراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط، والجناح أيمن يحيى، والمدافع عبد الإله العمري، والحارس نواف العقيدي، الذي شارك أساسيًا أمام التعاون والاتحاد، خلال الجولتين الماضيتين.

ونتيجة غياب فيليش وكومان، تمكّن عبد الكريم من الدخول، بوصفه أجنبيًا ثامنًا، إلى قائمة مباراة أبها، التي يسعى النصر عبرَها إلى العودة لطريق الانتصارات بعد خسارته من الاتحاد 1ـ2 السبت ضمن الجولة الخامسة.

ويمتلك حامل اللقب 12 نقطة، إثر فوزه على الفتح والرياض والاتفاق والتعاون، لحساب الجولات الأربع الأولى.

وطُرِد بينتو أمام الاتفاق، مما غيّبه أمام التعاون، لكن بعد انتهاء إيقافه بقِيَ احتياطيًا للعقيدي أمام الاتحاد.