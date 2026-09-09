أبها يثبت التشكيل.. ويستثني دارسي

يصنع الجناح عبد الكريم دارسي التغيير الوحيد في التشكيل الأساسي لفريق أبها الأول لكرة القدم، أمام النصر مساء الأربعاء في سادس جولات دوري روشن السعودي.

ويدخل أبها إلى المباراة بالتشكيل ذاته الذي بدأ أمام الاتفاق، ضمن الجولة الماضية، مع تعديلٍ وحيد، يتمثّل في وضع الجناح كشيم القحطاني على دكة الاحتياط وإشراك دارسي، المعار من الهلال، على حسابه.

واختار الكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق، البدء بالجوياني دونوفان ليون، حارس المرمى، والمدافعِين عبد الله الفهد والكوراساوي يورين جاري ومحمد زيد، والظهيرين صفوان الجهني وعبد الباسط هندي، وفراس الغامدي ونبيل فقير ودارسي في الوسط، والمهاجمَين البلجيكي ميتشي باتشواي والفرنسي علي مامي جوري.

ويبحث الفريق الصاعد عن فوزه الأول في الموسم، بعد خسارة أربع مباريات والتعادل في واحدة، خلال الجولات الخمس الماضية، ما يجعله متذيلًا لجدول الترتيب، برصيد نقطة وحيدة.

وضِمن كأس خادم الحرمين الشريفين، خرج الفريق مبكّرًا، بالخسارة من العروبة، لحساب دور الـ 32.