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عودة هلالية
2026.09.09 | 09:01 pm
عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباتهم، الأربعاء، بعد يوم من الراحة عقب الخسارة أمام نيوم 0ـ2، الإثنين في سادس جولات دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الهلال)
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