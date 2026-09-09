الرئيسية / الصورة .. قصة

عودة هلالية

2026.09.09 | 09:01 pm
عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباتهم، الأربعاء، بعد يوم من الراحة عقب الخسارة أمام نيوم 0ـ2، الإثنين في سادس جولات دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الهلال)
عودة هلالية

عودة هلالية

عودة هلالية

عودة هلالية

عودة هلالية