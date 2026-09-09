عودة هلالية

عاود لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباتهم، الأربعاء، بعد يوم من الراحة عقب الخسارة أمام نيوم 0ـ2، الإثنين في سادس جولات دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الهلال)