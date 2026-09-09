كاريك: أبطال أوروبا مسابقة ساحرة

أكد مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، أن «الشياطين الحمر» يملك من القوة ما يؤهله لمنافسة أفضل أندية أوروبا، وذلك مع عودته إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.

وحصل كاريك على منصب المدرب الدائم لمانشستر يونايتد بعدما قاده إلى احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة توليه المهمة بشكل مؤقت الموسم الماضي.

وبعد ضمان مقعد في نخبة مسابقات الأندية الأوروبية، يستهل يونايتد مشواره في مرحلة الدوري الخميس عندما يستضيف فريق صباح بطل أذربيجان على ملعب أولد ترافورد.

وقال كاريك للصحافيين الأربعاء: «إنها بطولة ساحرة. هذا هو المكان الذي نريد جميعًا أن نكون فيه. عندما تكون خارجها تدرك مدى خصوصيتها، وعندما تكون ضمنها ترغب في الاستفادة منها إلى أقصى حد».

وأضاف: «أعتقد أننا جميعًا شهدنا ليالي استثنائية جدًا وعشنا لحظات مميزة للغاية في هذه البطولة على مر الأعوام. إنها أفضل مسابقة لاختبار نفسك ومقارعة الأفضل».

وتابع: «نحن سعداء بوجودنا هنا، لكننا لسنا هنا للاستمتاع بالمناسبة فحسب. نحن هنا لإنجاز المهمة والذهاب إلى أبعد مدى ممكن».

وفي اثنتين من آخر ثلاث مشاركات له في دوري الأبطال، ودّع بطل أوروبا ثلاث مرات المنافسات من دور المجموعات، ولم ينجح في تجاوز ثمن النهائي منذ عام 2019.

كما بدأ يونايتد الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي ببطء، بعدما حصد أربع نقاط فقط من مبارياته أمام هال سيتي وإيبسويتش تاون وإيفرتون.