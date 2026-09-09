بثنائية الشباب.. الخلود ينتصر ويحافظ على سلسلة اللا خسارة

حافظ فريق الخلود الأول لكرة القدم على سلسلة مبارياته دون خسارة في المسابقات المحلية، بعد فوزه 2ـ1 أمام ضيفه الشباب، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

ولم يعرف الخلود طعم الخسارة محليًا منذ سقوطه أمام الأهلي في الجولة الـ33 من دوري روشن الموسم الماضي، 16 مايو، إذ اختتم موسمه بالتعادل أمام الفتح، قبل أن يسجل خلال الموسم الجاري ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات في الدوري، إضافة إلى فوزه في كأس الملك.

وبادر الشباب بالتسجيل مبكرًا عن طريق الكولومبي روجر مارتينيز عند الدقيقة السادسة، قبل أن يعيد الإسباني إيكر كورتاجارينا المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل للخلود في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، كثّف الخلود محاولاته الهجومية وضغط بحثًا عن التقدم، قبل أن يضيف عبد الرحمن الدوسري الهدف الثاني عند الدقيقة 87، ويحافظ الفريق على سجله الخالي من الخسارة.

ورفع الخلود رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، جمعها من ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات، فيما وصل الشباب إلى ثلاث نقاط في المركز الـ16، دون أن يذوق طعم الانتصار خلال الجولات الست الأولى.