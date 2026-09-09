كرة المناورة.. 200 لاعب يتنافسون على ألقاب بطولة السعودية

تنطلق منافسات بطولة السعودية لكرة المناورة 2026، الخميس، بمشاركة أكثر من 200 لاعب يمثلون 25 فريقًا في 5 فئات، بمجموع جوائز أكثر من 100 ألف ريال.

وتنظم البطولة لـ 5 فئات هي رجال كلوث، سيدات كلوث، رجال فوم، سيدات فوم، وتحت 16 عامًا فوم، في أكبر مشاركة على مستوى عدد الفئات في نسخة واحدة من بطولة السعودية لكرة المناورة، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

ويشارك في منافسات «الرجال كلوث» 53 لاعبًا يمثلون 6 فرق وهي فرق البجادية، قرية العليا، الأنوار، الحجاز، الساحل والعلمين، وفي فئة «الرجال فوم» يشارك 53 لاعبًا يمثلون 6 فرق هي الصحاري، الفاروق، قرية العليا، الأنوار، العلمين وسدير.

كما يشارك في فئة «تحت 16 عامًا فوم» 21 لاعبًا يمثلون 3 فرق هي الرياض 1، الرياض 2، ومدرسة الموهوبين بنين. وفي منافسات السيدات تشارك 37 لاعبة في فئة «السيدات فوم» يمثلن 5 فرق هي الترجي، الحجاز، الفاروق، سدير وعفيف، في حين تشارك في منافسات «السيدات كلوث» 38 لاعبة يمثلن 5 فرق هي الترجي، الحجاز، الفاروق، سدير وعفيف. ومن المقرر أن تنظم منافسات فئتي الرجال كلوث والسيدات كلوث الخميس، على أن تجرى منافسات الرجال فوم، السيدات فوم وتحت 16 عامًا الجمعة، بينما تلعب النهائيات السبت المقبل.

وكرة المناورة المعروفة بـ «Dodgeball» هي رياضة جماعية تنافسية يتنافس فيها فريقان، يضم كل فريق 6 لاعبين، بهدف إقصاء جميع لاعبي الفريق الخصم عن طريق إصابتهم بالكرة، تبدأ المباراة باندفاع اللاعبين لجمع الكرات، ثم رميها نحو لاعبي الفريق المنافس.