إيلينا تتصدر تصنيف التنس

ضمنت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا اعتلاء صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها ببلوغها نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة «فلاشينج ميدوز»، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، عقب تغلبها على الصينية تشينوين تشنج الصاعدة من التصفيات، الأربعاء، في ربع النهائي.

وقلبت النجمة الكازاخستانية صاحبة الـ 27 عامًا خسارتها المجموعة الأولى 3ـ6 إلى فوز بالمجموعتين الثانية والثالثة 6ـ1 و6ـ4 تواليًا في مباراة استغرقت ساعتين و14 دقيقة على ملعب آرثر آش، وأزاحت البيلاروسية أرينا سابالينكا عن صدارة التصنيف الأسبوع المقبل.