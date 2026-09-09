الرائد ينهض بثلاثية الجيل

استعاد فريق الرائد الأول لكرة القدم توازنه بعد خسارتين متتاليتين إثر فوزه على ضيفه الجيل 3-0، خلال المواجهة التي استضافها ملعبه الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري الدرجة الأولى للمحترفين.

وجاءت ثلاثية الفريق القصيمي على مدار الشوطين عن طريق التوجولي خالد ناري «هدفان»، وحمود الشمري.

وبهذه النتيجة، سجل الرائد انتصاره الثاني، رافعًا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس.

في المقابل، تلقى الجيل خسارته الثالثة في الموسم الجاري، وبذلك يتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الـ18 والأخير.

ويحلّ الرائد ضيفًا على النجمة، الإثنين في الجولة الخامسة، وبعده بيوم يلتقي الجيل مع مضيفه العروبة لحساب الجولة ذاتها.