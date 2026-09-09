برباعية البكيرية.. الجندل يسجل أول انتصاراته

سجَّل فريق الجندل الأول لكرة القدم انتصاره الأول في دوري الدرجة الأولى، بعدما تغلب على البكيرية 4ـ1، الأربعاء، على ملعب جامعة الجوف، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ودخل الجندل المواجهة باحثًا عن فوزه الأول، بعد خسارتين وتعادل في الجولات الثلاث الماضية، ونجح في استغلال النقص العددي لمنافسه، الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة، عقب طرد إبراهيم الصنيتان.

وافتتح عمر الراشد التسجيل للجندل عند الدقيقة 18، قبل أن يضيف منصور الشمري الهدف الثاني في الدقيقة 28، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، عزز البرتغالي جواو سيلفا تقدم الجندل بالهدف الثالث عند الدقيقة 49، قبل أن يقلص سعد المولد الفارق للبكيرية في الدقيقة 57، فيما اختتم منذر النخلي رباعية أصحاب الأرض عند الدقيقة 64.

ورفع الجندل رصيده إلى أربع نقاط في المركز الـ13، فيما بقي البكيرية في المركز الـ17 بنقطتين.