عادل السهلاوي.. رونالدو رابع هدافي دوري المحترفين

صعد كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، درجةً على سُلَّم الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين السعودي، بعدما أحرز هدفه رقم 105 في مرمى أبها، مساء الأربعاء ضمن سادس جولات دوري روشن السعودي.

وبات رونالدو رابع هدافي المسابقة، التي انطلقت صيف عام 2008، بالتساوي مع محمد السهلاوي، مهاجم النصر السابق، بواقع 105 أهداف لكلٍ منهما.

في الوقت ذاته، انفرد النجم البرتغالي بصدارة هدافي الفريق في دوري المحترفين، متقدمًا بهدف وحيد على السهلاوي، الذي أحرز 104 أهداف لصالح «الأصفر» وهدفًا مع التعاون، فيما سجّل «الدون» كٌلَّ أهدافه على صعيد المسابقة بالقميص النصراوي.

ويتصدر السوري عمر السومة قائمة هدافي دوري المحترفين، برصيد 162 هدفًا، يلاحقه المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم التعاون، بـ 158 هدفًا. وتضع 126 هدفًا ناصر الشمراني، المهاجم المعتزل، في المرتبة الثالثة. وبعده، يأتي رونالدو والسهلاوي.