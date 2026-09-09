برشلونة يكتسح فينورد بخماسية

استهل فريق برشلونة الأول لكرة القدم، بطل إسبانيا، مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا بانتصار كاسح على ضيفه فينورد الهولندي 5-1 الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة.

ويدين الـ «بلاوجرانا» بفوزه إلى ثنائية البرازيلي رافينيا (3 و57) وأهداف كل من الألماني كريم أديمي 22، ولامين يامال 77، والوافد الجديد البرازيلي جابريال جيزوس الذي سجّل بعد دقيقتين من دخوله وفي مباراته الأولى بقميص فريقه الجديد 85.

وسجّل سيم ستين هدف فينورد اليتيم 82.

ويأمل العملاق الكاتالوني في وضع حد خلال موسم 2026ـ2027 لانتظار مستمر منذ عام 2015 لمعانقة اللقب القاري، حيث أُقصي من الدور ربع النهائي في النسختين الماضيتين.

لم تكد تنطلق المباراة حتى هزّ أصحاب الأرض شباك ضيوفهم، بعد أن مرر جمال الكرة إلى رافينيا الذي تجاوز الياباني تسويوشي واتانابي بلمسة ذكية، ثم أربك دفاع المنافس بمراوغة أسقطت مدافعَين في منطقة الجزاء، فيما حاول الحارس الألماني تيارك إرنست التدخل، لكنه لم يجد سبيلًا لإيقاف قائد الـ «بلاوجرانا» 3.

وواصل فريق المدرب الألماني هانزي فليك ضغطه، ونجح في مضاعفة تقدمه بعد أن تلقّى أديمي تمريرة من البرتغالي جواو كانسيلو، فتوغل الجناح الألماني من الجهة اليسرى قبل أن يطلق تسديدة مقوسة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا اليمنى، مسجلًا بذلك أول أهدافه بقميص برشلونة في المسابقة 22.

وضاعف رافينيا غلته الشخصية، بعدما انطلق خلف تمريرة بيدري المتقنة بين مدافعَين، ثم وضع الكرة بلمسة حاسمة في الزاوية اليمنى السفلية 57.

وأضاف جمال الهدف الرابع من ركلة حرة متقنة من على مشارف منطقة الجزاء 77.

وقلّص فينورد الفارق، بعدما أرسل البرتغالي جونسالو بورجيش عرضية متقنة من الجهة اليمنى التفت نحو القائم البعيد، فقابلها ستين بقوة في شباك جوان جارسيا «82».

وبعد دقيقتين من دخوله من دكة البدلاء، سجّل جيزوس باكورة أهدافه بقميص برشلونة بعد أن أرسل له جمال عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء، فارتقى لها عاليًا وحوّلها برأسية رائعة إلى الزاوية اليسرى «85».

وفي مباراة ثانية، تغلب شتوتجارت الألماني على فيكينج الهولندي 3-1.

وسجّل البوسني إرميدين ديميروفيتش ثلاثية الفريق الألماني «20 و26 و32»، والنرويجي زلاتكو تريبيتش هدف فيكينج الوحيد 22.