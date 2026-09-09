توريه أول مدرب إفريقي في أبطال أوروبا

بات الدولي السابق السنغالي يايا توريه أول مدرب إفريقي يقود فريقا في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويخوض توريه مع فريق سلوفان براتيسلافا السلوفاكي مواجهة صعبة، الأربعاء، أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب في الجولة الأولى من المسابقة القارية العريقة.

وقال توريه: «صحيح أن الأمر يبدو غريبًا بعض الشيء» لكن «يسعدني أيضًا»، مضيفًا: «هناك حقبة جديدة، وهذا مهم».

وأضاف صاحب الـ43 عامًا: «الأمر يسعدني أيضًا. هناك حقبة جديدة، وهذا مهم. الأمور تتغير، وهناك أشخاص يملكون الشجاعة لمنح الفرصة للمدربين الشباب والتوجه نحو الإيجابية».

واختتم حديثه قائلًا: «أود أن أشكر روبرت فيتيك وإيفان جونيور، وهما من مسؤولي النادي، اللذين امتلكا هذه الرؤية، ولن أقول هذا اللطف بل هذا التفهم. الأمر ليس سهلًا، إنه صعب جدًا بالنسبة لنا، وعلينا أن نعمل بجهد مضاعف مرتين أو ثلاث مرات».