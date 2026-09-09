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برشلونة يضرب

2026.09.09 | 10:42 pm
ضرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، بطل إسبانيا، بقوة في استهلالية مشواره في دوري أبطال أوروبا بعدما فاز 5ـ1 على فينورد الهولندي، الأربعاء (وكالات)
برشلونة يضرب

برشلونة يضرب

برشلونة يضرب

برشلونة يضرب

برشلونة يضرب

برشلونة يضرب

برشلونة يضرب