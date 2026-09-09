برشلونة يضرب

ضرب فريق برشلونة الأول لكرة القدم، بطل إسبانيا، بقوة في استهلالية مشواره في دوري أبطال أوروبا بعدما فاز 5ـ1 على فينورد الهولندي، الأربعاء (وكالات)