قبل القادسية.. الاتفاق يختبر هيندري

يخضع الإسكتلندي جاك هيندري، مدافع فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إلى اختبارات إضافية الخميس لتحديد إمكانية مشاركته أمام القادسية في ديربي الشرقية، الجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع الإسكتلندي أكدت سلامته من وجود تمزق عضلي بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الفيصلي الثلاثاء، في سادس جولات الدوري.

إلى ذلك، تأجل وصول المدافع البرازيلي بيدرو هنريكي إلى الدمام، على أن يلتحق بالفريق بعد لقاء القادسية حسب المصادر عينها.

وانضم هنريكي إلى صفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية بموجب عقد يمتد موسمين قادمًا من نادي ريد بول براجانتينو البرازيلي.

ميدانيًا، عاود لاعبو الفريق الشرقي تحضيراتهم بحصة تدريبية تركزت على النواحي الاستشفائية.

وشارك عبد الإله هوساوي المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق في جزء من المران، ومن المنتظر أن يدخل التدريبات الجماعية، الخميس.

ويحتل الاتفاق المركز السادس بـ10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، مقابل خسارتين بعد مرور 6 جولات من الدوري.