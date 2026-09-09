«عيشها» تسوق فعاليات وأنشطة الترفيه

أطلقت الهيئة العامة للترفيه «GEA»، خدمة تسويق الفعاليات والأنشطة الترفيهية على منصة «عيشها»، التي تتيح لمنظمي الفعاليات المرخصين من الهيئة إدراج فعالياتهم وأنشطتهم الترفيهية والترويج لها عبر منصة وتطبيق «عيشها»، بما يسهم في تعزيز وصولها إلى الجمهور والتعريف بالتجارب الترفيهية المتاحة في مختلف مناطق السعودية.

وتمكّن الخدمة منظمي الفعاليات من الاستفادة من «عيشها» بوصفها قناة تسويقية للوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين والسياح الباحثين عن الخيارات والتجارب الترفيهية، بما يعزز حضور الفعاليات ويسهم في توسيع نطاق وصولها إلى الجمهور المستهدف.

وتوفر الهيئة الخدمة إلكترونيًا عبر بوابة الترفيه، حيث تبدأ خطوات الاستفادة منها بالتسجيل مستثمرًا في البوابة، ثم الاطلاع على تفاصيل الخدمة ومراجعة الشروط والمتطلبات والوثائق اللازمة، قبل تعبئة نموذج الطلب وإرساله إلكترونيًا لاستكمال الإجراءات.

ويأتي إطلاق الخدمة ضمن جهود الهيئة العامة للترفيه لدعم منظمي الفعاليات والأنشطة الترفيهية، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتوفير قنوات تسويقية تسهم في تعزيز حضور الفعاليات والتعريف بها، إلى جانب تسهيل وصول الجمهور إلى الخيارات والتجارب الترفيهية المتنوعة في السعودية.