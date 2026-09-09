أنشيلوتي يعيد جواو وإستيفاو.. ويستبعد كازيميرو وأليسون

أعاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، الأربعاء، المهاجمين جواو بيدرو وإستيفاو إلى تشكيلة سيليساو، التي شهدت تجديدًا واسعًا استعدادًا للمباريات الدولية التجريبية المقررة في سبتمبر وأكتوبر بعد الإخفاق في مونديال أمريكا الشمالية.

وكان جواو بيدرو صاحب الـ24 عامًا من بين اللاعبين الذين استبعدهم أنشيلوتي لإفساح المجال أمام نيمار في قائمة كأس العالم التي ودع فيها المنتخب البرازيلي المنافسات من الدور ثمن النهائي على يد النرويج.

وقدم المهاجم بداية قوية للموسم مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما إستيفاو، فكان أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب البرازيلي قبل أن يتعرض لإصابة حرمته من المشاركة في كأس العالم.

وضم «كارليتو» في أول قائمة له بعد خيبة الأمل الصيفية العديد من الأسماء الجديدة، من بينها بيدرو موريسكو وأوتافيو حارسا المرمى، وماورو جونيور المدافع الأوسط، وبرينو بيدون وجابريال بونتيمبو لاعبا الوسط.

كما شهدت القائمة عودة عدد من نجوم كأس العالم، أبرزهم المهاجمان فينيسيوس جونيور ورافينيا، وبرونو جيمارايش لاعب الوسط، إضافة إلى جابريال ماجالايش وماركينيوس قلبي الدفاع.

ومن أبرز الغائبين نيمار الذي أعلن اعتزاله الدولي عن عمر 34 عامًا، إلى جانب كازيميرو لاعب الوسط، وأليسون حارس المرمى.

وتلعب البرازيل مباراتين تجريبيتين أمام أستراليا يومي 25 و29 سبتمبر الجاري في تاونسفيل وبريزبن، قبل مواجهة الهند في 3 أكتوبر المقبل في كالكوتا.

وضمت القائمة: هوجو سوزا «كورينثيانز»، بيدرو موريسكو «كوريتيبا»، أوتافيو «كروزيرو»، آرثر دياس «أتلتيكو باراناينسي»، دوجلاس سانتوس «زينيت سان بطرسبورج الروسي»، جابريال ماجالايش «أرسنال الإنجليزي»، جاير كونيا «نوتنجهام فوريست الإنجليزي»، ماركينيوس «باريس سان جيرمان الفرنسي»، ماثيوزينيو «كورينثيانز»، ماورو جونيور «آيندهوفن الهولندي»، فيتور ريس «مانشستر سيتي الإنجليزي»، ويسلي «روما الإيطالي»، أندري سانتوس «مانشستر يونايتد الإنجليزي»، برينو بيدون «كورينثيانز»، برونو جيمارايش «أرسنال»، دانيلو «بوتافوجو»، دوجلاس لويز «يوفنتوس الإيطالي»، جابريال بونتيمبو «سانتوس»، إندريك وفينيسيوس جونيور «ريال مدريد الإسباني»، إستيفاو وجواو بيدرو «تشيلسي الإنجليزي»، بيدرو وصامويل لينو «فلامنجو»، رافينيا «برشلونة الإسباني»، رايان «بورنموث الإنجليزي».