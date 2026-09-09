فئة الجذاع.. «شرارة» تقود تفوق الهجن السعودية

تصدرت الهجن السعودية، الأربعاء، منافسات الفترة الصباحية في افتتاح فئة «الجذاع» ضمن مهرجان ولي العهد للهجن 2026، بعدما حصدت سبعة أشواط من أصل 15، على ميدان الطائف التاريخي، وفقًا لما أعلن المركز الإعلامي للمهرجان.

وسجلت «شرارة»، المملوكة للسعودي سعيد منانة غدير أجتبي، أفضل توقيت خلال الفترة الصباحية، عقب حسمها الشوط التاسع بزمن 7:42.063 دقيقة، وبمتوسط سرعة بلغ 38.956 كيلومترًا في الساعة، وسط مشاركة 651 مطية.

وحضرت الهجن الإماراتية في صدارة خمسة أشواط، مقابل شوطين للهجن القطرية، وشوط واحد للكويتية، فيما بلغ المتوسط العام للتوقيت 8:17.469 دقيقة، على مسافة خمسة كيلومترات لكل شوط.

وفي منافسات «المزاين» لفئة فردي المفاريد، انتزعت «بلشة سالم»، المملوكة للسعودي سعيد المري، المركز الأول في شوط «بكار ـ هجن أصايل»، متقدمة على «ساسكو نوادر الهجن» لصالح القحطاني، و«الظبي هجن غزايل نجد» لمسفر آل سعد.

وظفر «الناوي»، المملوك للسعودي مبارك دحيم عبيان الدوسري، بالمركز الأول في شوط «قعدان ـ مجاهيم»، فيما جاء حمد آل حنيش ثانيًا، و«وحيدان بنات وحيدان» لسالم المري ثالثًا.

وسجلت الهجن القطرية حضورها في شوط «بكار ـ مجاهيم» عبر «هواشات القعودة هواشات» لعلي فريج، التي حصدت المركز الأول، تلتها «الصارمة» لعلي المري، بينما جاءت «حكم» للسعودي بندر التميمي في المركز الثالث.

وتجرى النسخة الثامنة من مهرجان ولي العهد للهجن على أرض ميدان الطائف التاريخي، بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وتستمر حتى 13 سبتمبر الجاري، بجوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال.