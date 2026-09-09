الأهلي يتعثر.. وبيراميدز يستعيد الصدارة

تعثر فريق الأهلي الأول لكرة القدم حين فرض عليه مضيفه المقاولون العرب التعادل 1ـ1 ضمن المرحلة الرابعة الأربعاء على ملعب «الجبل الأخضر» بالقاهرة، فيما استعاد بيراميدز صدارة الترتيب بفوزه على ضيفه الجونة 1ـ0 على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

تقدم إسلام جابر عند 39 من ركلة جزاء للمقاولون العرب وتعادل أحمد سيد «زيزو» عند الدقيقة 58 من ركلة جزاء للأهلي الذي رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الزمالك الثاني، ومتخلفًا بنقطتين عن بيراميدز المتصدر.

التعادل هو الأول للأهلي مع مدربه المغربي حسين عموتة بعد 3 انتصارات متتالية في بداية المسابقة.

وفي مباراة ثانية على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، استعاد بيراميدز صدارة الترتيب حين تغلب على ضيفه الجونة بهدف وحيد.

وسجل خالد صديق عند الدقيقة 52 بالخطأ في مرماه حين حاول إبعاد عرضية ناصر ماهر لكنه أسكنها شباك حارس مرماه إسلام محمد.

وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد هدفين لبيراميدز، الأول في الدقيقة 73 حين تصدى إسلام لركلة الجزاء التي سددها ناصر ماهر ليتابعها الجزائري نذير بن بوعلي داخل الشباك، لكن تقنية الفيديو أثبتت أنه دخل منطقة الجزاء قبل التسديد.

وفي الوقت بدل الضائع عادت تقنية حكم الفيديو المساعد لتلغي هدفًا سجله مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» بسبب خطأ على بن بوعلي قبل التسجيل.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب من 4 انتصارات متتالية، وبفارق نقطتين أمام الزمالك والأهلي.