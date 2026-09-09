أمام العروبة.. جدة يرفض الخسارة

رفض فريق جدة الأول لكرة القدم الخسارة أمام ضيفه العروبة، وحول تأخره بهدفين إلى تعادل 2ـ2، الأربعاء، على ملعب نادي جدة، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى.

وتقدم العروبة بهدفين خلال أربع دقائق في الشوط الأول، إذ افتتح السنغالي فامارا دييدهيو التسجيل عند الدقيقة 33، قبل أن يضيف فارس الزبيدي الهدف الثاني في الدقيقة 37، لينهي الضيوف الحصة الأولى متقدمين بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، عاد جدة إلى المباراة سريعًا، بعدما قلص فهد الصحفي الفارق عند الدقيقة 49، قبل أن يدرك النيجيري كريست أميمي التعادل في الدقيقة 75، ويحرم العروبة من تحقيق انتصاره الأول.

ورفع جدة رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، جمعها من انتصارين وتعادلين، فيما وصل العروبة إلى النقطة الثالثة في المركز الـ15، بعد ثلاثة تعادلات.