بركلتي جزاء.. الدرعية يضاعف معاناة الفتح

ضاعف فريق الدرعية الأول لكرة من القدم من معاناة نظيره الفتح بعدما ألحق به الخسارة الثالثة في الموسم الجاري إثر فوزه عليه 2-1، الأربعاء ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وسجل الأوروجوياني داروين نونيز والجزائري عادل بولبينة هدفي الدرعية من ركلتي جزاء عند الدقيقتين «28 و45+6» من المباراة التي جرت على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء، بينما جاء الهدف الوحيد للفتح عن طريق فيصل العبد الواحد في الدقيقة 35.

واستعاد الدرعية من خلال هذا الفوز توازنه بعد خسارته 0ـ2 أمام القادسية في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع.

وعلى الجانب الآخر، تراجع الفتح إلى المركز الـ16 برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات من دون أن يتمكن من تحقيق أي انتصار مع ختام منافسات الجولة السادسة.