النصر يجدد ثنائيات أبها

عاد فريق النصر الأول لكرة القدم سريعًا إلى طريق الانتصارات، عبر الجولة السادسة، بعدما هزم ضيفه أبها، الأربعاء، بنتيجة 2ـ1، التي باتت الأكثر تكرارًا في المواجهات بينهما ضمن دوري روشن السعودي.

وأحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الهجوم، والمهاجم عبد الله الحمدان هدفي صاحب الأرض في الدقيقتين 22 و58. وقلَّص الفرنسي نبيل فقير، لاعب الوسط، الفارقَ لأبها بهدفٍ في الدقيقة 75، لم يكن كافيًا لفرض تعثّر نصراوي ثانٍ على التوالي، بعد 3 أيام من خسارة «الكلاسيكو» أمام الاتحاد، 1ـ2 السبت في جدة.

وفيما رفع الفائز عدد نقاطِه إلى 15، تجمَّد رصيد الفريق الضيف عند نقطة وحيدة، تُبقِيه آخر مراكز جدول الترتيب.

وباتت نتيجة 2ـ1 الأكثر تكرارًا في سجلّ المواجهات بين النصر وأبها ضمن دوري المحترفين، الذي انطلق صيف عام 2008.

ورفعت الجولة السادسة من الموسم الجاري عدد هذه المواجهات إلى 13، انتهت أربعٌ منها بهدفين مقابل هدف، لتكتب ثلاثة انتصارات صفراء مقابل فوز لأبها، فيما حسم التعادل 2ـ2 ثلاثًا أخرى. وأكبر النتائج بين الطرفين في الدوري سطَّرها فوز «الأصفر» الثقيل 8ـ0، في أبريل 2024، ضمن النصف الثاني من موسم 23ـ24.