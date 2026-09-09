بوريتش: رونالدو هز شباكنا بالخبرة

أشار الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، إلى امتلاك النصر تفوُّقًا فرديًا أمام لاعبيه، الأربعاء، مُشدّدًا على أهمية استغلال فريقه الفرص التي تُتاح له أمام المرمى خلال المباريات.

وخسِر أبها، متذيّل جدول ترتيب دوري روشن السعودي، 1-2 من مضيفه النصر، في ختام الجولة السادسة.

وقال بوريتش خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة: «في دوري روشن، لا بد من استغلال الفرص، لكي لا تتلقى الأهداف، وهذا ما ينقصنا».

ولفت إلى معاناة فريقه من بعض الغيابات بسبب الإصابات، فضلًا عن مواجهة «جدول مباريات مضغوط».

واستدرك: «لكن نحاول أن نستعيد وضعنا، وحاولنا تقديم مباراة كبيرة أمام النصر، وأمامنا ثلاثة أيام نحضّر فيها لمباراة الدرعية».

وأبدى الكرواتي رضاه عن مردود لاعبيه، وقال: «كانت مواجهة مثيرة بين الفريقين، أهنئ فريقي على الأداء وأبارك للنصر الفوز»، فيما تحدث عن تأثّر أبها سلبًا بغياب بعض اللاعبين الأجانب للإصابة، مثل المدافع السنغالي عبده ديالو. وصرّح: «فقدنا ديالو، ولعِبنا بخمسة أجانب، النصر إذا غاب عنه جواو فيليش ومحمد سيماكان سيتأثر، أنا أحب جواو ومعجب بمستواه، هو لاعب متميز يصنع الفارق، وكنت أتمنى مشاهدته اليوم لكنه لم يلعب».

وذكر مدرب أبها أن فارق الإمكانات الفردية كان لصالح النصر، وضرب مثلًا الهدف الأول للفريق الفائز قائلًا: «كريستيانو رونالدو استغل فارق خبرته وإمكاناته العالية في هدفه».

وبعد الحصول على نقطة وحيدة من الجولات الست الأولى، وتذيّل ترتيب الدوري، رفض بوريتش اليأس، وتعهد: «لن نيأس، سنقاتل في جميع المواجهات، وفي الجولات المقبلة سنعوّض».