أخضر السلة يدشن أسياد ناجويا بالكوري الجنوبي

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة السلة عند الـ 10:00 من صباح الخميس، مشاركة السعودية في دورة الألعاب الآسيوية الـ 20 «ناجويا 2026»، عندما يلاقي المنتخب الكوري الجنوبي في صالة آيتشي الدولية بمدينة ناجويا اليابانية، في افتتاح لقاءات المجموعة الأولى من مسابقة كرة السلة التي تضم إلى جانبهما اليابان وإندونيسيا.

وكان أخضر السلة قد وصل الإثنين إلى المعسكر التدريبي الذي تنظمه اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية لفريق السعودية في مدينة فوجي اليابانية، استعدادًا للدورة التي تستضيفها مدينة ناجويا اليابانية بمشاركة 45 دولة آسيوية.

ويمثل أخضر السلة في المنافسات 12 لاعبًا هم: مرزوق المولد، وأسامة البرقاوي، ومحمد عبد الرحمن، ومثنى المرواني، ومحمد الصقر، وخالد عبد الجبار، ومحمد السويلم، وأحمد المختار، وعلي الشبيلي، ومحمد الخاطر، وهمام حسين، وثامر محمد، تحت إشراف المدرب الأرجنتيني ريكاردو مافيي.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» من المقرر أن تتوافد بعثات فريق السعودية إلى معسكر مدينة فوجي، الذي يحتضن استعدادات الفرق السعودية، ويستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل، بمشاركة كرة السلة، وألعاب القوى، والفنون القتالية المختلطة، والسباحة، والكاراتيه، والمبارزة، والإسكواش، ورفع الأثقال، والمصارعة، والتايكوندو، والجوجيتسو.

يُذكر أن منافسات الدورة تنطلق الخميس، على أن تفتتح رسميًا في الـ 19 من سبتمبر الجاري، وتختتم في الرابع من أكتوبر المقبل.