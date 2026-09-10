بوستيكوجلو: الفرصة تنتظر حيدر.. وأيمن ليس جاهزا

أقرَّ الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، بضرورة تحسين بعض الأمور الفنية، فيما أكد أن النادي العاصمي مُتّحِد وشبَّهه بالعائلة.

وبعد الفوز 2ـ1 على أبها مساء الأربعاء في الرياض، قال الأسترالي خلال مؤتمرٍ صحافيّ: «سيطرنا على المواجهة، لكن هناك بعض الأمور يجب تحسينها».

وأبدى ارتياحه حِيال حصدِ نقاط المباراة، التي اختتمت الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، بعد الإحباط الذي سبّبته الخسارة من الاتحاد، السبت، ضمن الجولة الماضية.

وردًا على سؤالٍ من «الرياضية» عن فرص مشاركة العراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط، أجاب المدرب: «نمتلك لاعبين شبَّانا جيدين، مثل حيدر وراكان وعواد، الكل يتدرب ويجتهد، وهناك تنافس من أجل الحصول على الفرصة، وهي موجودة وسيحصلون عليها».

فيما تطرّق إلى حالة الجناح أيمن يحيى قائلًا: «هو ليس جاهزًا لخوض 90 دقيقة كاملة، فقط بإمكانه لعِب 30 دقيقة، لذا نحن نجّهزه الآن».

ودخل يحيى بديلًا في الدقيقة 76، وبقِيَ عبد الكريم، الذي لم يخض أي مباراةٍ الموسم الجاري، على مقاعد الاحتياط.

وعدّ بوستيكوجلو إشراك رأسي حربة من البداية أمام أبها أمرًا طبيعيًا في ظل محدودية عدد لاعبي الفريق.

وشرح: «فريقنا محدود من حيث العدد، من الطبيعي أن نغيّر شكله، لكن رونالدو والحمدان لعِبا معًا مباراة جيدة».

وشبَّه المدرب الأسترالي ناديه بالعائلة، وقال: «نحن نادٍ نعمل معًا بالشروط المتوفرة، نحن عائلة، وسنكمل معًا، النادي متّحد، لذا هو في هذا المكان الآن»، منوّهًا بالفوز في 6 مباريات من أصل 7 منذ انطلاق الموسم.