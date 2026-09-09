العطوي: خسرنا بجزائية غير صحيحة

انتقد خالد العطوي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء سجل منها الدرعية هدفه الثاني في المباراة التي جرت، الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وأحرز الدرعية هدفين من ركلتي جزاء ليحسم المواجهة 2ـ1، ما أثار استياء مدرب الفتح الذي أبدى عدم رضاه عن أداء الحكم.

وقال العطوي في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «كنا الأفضل في المباراة، ولكن ركلة الجزاء التي جاء منها الهدف الثاني غير صحيحة».

وأضاف مدرب الفريق الأحسائي: «حاولنا التسجيل، وسنحت لنا فرص كانت كفيلة بتحقيق نتيجة إيجابية، لكن أحيانًا لا يكون التوفيق حليفك».

ووصف العطوي الخسارة بغير المستحقة، رافضًا في الوقت ذاته تحميل مسؤوليتها لأي شخص في الفريق.

ودافع مدرب الفتح عن مهاجميه على الرغم من تسجيل فريقه هدفين فقط خلال ست مباريات، وأوضح: «لا يمكن أن نطلق على هذا الأمر خذلان من قبل المهاجمين».