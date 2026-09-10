لاج: أداؤنا قوي.. والدرعية عائلة واحدة

عبّر البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، عن سعادته بالفوز على الفتح 2-1، الأربعاء ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، متطلعًا للأفضل في المبارات المقبلة.

وتحدث لاج في المؤتمر الصحافي بعد نهاية المواجهة، قائلًا: «نعرف الفتح جيدًا وبدأنا بطريقة قوية، وسعيد جدًا بهذا الأداء القوي وتحقيق ثلاث انتصارات خارج ملعبنا».

وتابع المدرب البرتغالي: «عملنا على تحليل أداء الفتح بشكل جيد قبل المباراة، وهو فريق صعب ويملك خط هجوم قوي جدًا».

وأبدى مدرب الدرعية رضاه عن أجواء فريقه، وقال: «نحن عائلة واحدة، وشخصية اللاعبين جيدة، وأعيش بيئة مناسبة».

وعن أصعب الفرق التي واجهها في الدوري حتى الآن، أجاب برونو لاج: «كل الفرق صعبة، وأغسطس كان شهرًا صعبًا جدًا من حيث الأجواء وتتابع المباريات».