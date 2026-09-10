مع الدرعية.. نونيز يكرر انطلاقة الهلال

رفع الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم فريق الدرعية الأول لكرة القدم، رصيده التهديفي إلى ثلاثة أهداف في مباراته الرابعة تواليًا، معادلًا حصيلة انطلاقته مع الهلال، فريقه السابق، في العدد ذاته من المواجهات.

وأحرز نونيز هدفه الثالث بقميص الدرعية في شباك الفتح من ركلة جزاء عند الدقيقة 28، خلال المواجهة التي كسبها فريقه 2-1، الأربعاء، على ملعب ميدان تمويل الأولى في الأحساء، ضمن سادس جولات دوري روشن السعودي.

وكان المهاجم الأوروجوياني افتتح عداد أهدافه مع الدرعية في الجولة الثانية من الدوري، عندما سجل هدفين قاد بهما فريقه الصاعد حديثًا إلى الفوز على الاتفاق بثلاثية نظيفة.

أما مع الهلال الموسم الماضي، فقد سجل نونيز ثلاثة أهداف أيضًا في أول أربعة لقاءات بالدوري، ودشّنها أمام القادسية في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 لحساب الجولة الثانية من الدوري، وبعدها وقّع على هدفين في الفوز الكبير لفريقه على الاتفاق 5-0 في الجولة الخامسة، علمًا أنه غاب عن الجولة الرابعة بداعي الإصابة.

وفي إجمالي مسيرته بالقميص الأزرق، خاض نونيز 24 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 9 أهداف وصنع خمسة.

وانضم المهاجم الأوروجوياني إلى الدرعية بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، قادمًا من الهلال.