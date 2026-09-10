سان جيرمان يدشن حملة اللقب بسداسية

كشّر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم عن أنيابه في مستهل حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، بانتصار كبير على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي 6-1، الأربعاء في باريس، في الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة.

ويدين فريق العاصمة الفرنسية بفوزه إلى ثلاثية وافده الجديد، الدولي الإسباني فيران توريز، صاحب هدف الفوز في نهائي مونديال 2026، بتسجيله هاتريك (31 و47 و57)، بعدما كان نجمه عثمان ديمبيلي سبقه إلى ثنائية (17 و23). وأضاف الإسباني الآخر فابيان رويز هدفًا (88)، فيما سجّل الغامبي سليمان كامارا هدف براتيسلافا الوحيد (59).

وتجاوز سان جيرمان بدايته الباهتة في الدوري المحلي، إذ بدأ فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي، الطامح إلى اللقب الثالث تواليًا في المسابقة القارية المرموقة، مشواره المحلي بتعادلين وخسارة كانت على أرضه أمام موناكو 1-2، الجمعة.

لكن سان جيرمان أكدّ الأربعاء أنه لا ينبغي التقليل من شأنه، وهو الذي تألق في دوري الأبطال خلال المواسم الأخيرة، إذ لم يخسر في مبارياته الأوروبية الـ12 الأخيرة (8 انتصارات و4 تعادلات)، مواصلًا سلسلة عدم خسارة أي حامل للقب في أول مباراة له على أرضه في كأس أوروبا للأندية البطلة/دوري الأبطال منذ سلتيك الإسكتلندي عام 1968.

وواجه سان جيرمان منافسًا مغمورًا على المستوى القاري، يشرف عليه الدولي العاجي السابق يايا توريه، الذي أصبح أول مدرب إفريقي يبلغ المرحلة الرئيسة من دوري الأبطال، بعدما قاد فريقه عبر التصفيات من دون أي خسارة.