أرسنال يُسقط نابولي على ملعب مارادونا

قاد النرويجي مارتن أوديجارد، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، وصيف بطل الموسم الماضي، فريقه إلى العودة بفوز ثمين من إيطاليا بتسجيله هدف الفوز الوحيد على مضيفه نابولي الإيطالي 1ـ0 الأربعاء على ملعب «دييجو أرماندو مارادونا» في نابولي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل قائد «المدفعجية» الهدف الوحيد في الدقيقة 75 إثر تمريرة من الوافد الجديد من كلوب بروج البلجيكي الدولي اليوناني خريستوس تسوليس.

وهو الفوز الرابع لأرسنال على نابولي في خمس مباريات جمعت بينهما حتى الآن، والرابع بشباك نظيفة في أول مواجهة بينهما منذ ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في موسم 2018-2019.

وكان أرسنال الأقرب إلى التتويج الأول في تاريخه في المسابقة الموسم الماضي، لكنه خسر بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في النهائي في بودابست.

لكن بعد أن توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، دخل مدربه الإسباني ميكل أرتيتا الموسم الجاري مصممًا على إعادة فريقه إلى هذا المستوى مجددًا.

وفي الجولة المقبلة منتصف أكتوبر المقبل، يستضيف بطل إنجلترا الذي يُقدَّم كأحد أبرز المرشحين للفوز بلقب نسخة 2026-2027 من دوري الأبطال، فريق ليل الفرنسي، فيما يحل نابولي ضيفًا على فياريال الإسباني.