ليفربول يقلبها على أتلتيكو

قلب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم تأخره إلى فوز افتتاحي مهم على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 2ـ1 الأربعاء على ملعب أنفيلد في الجولة الأولى من دوري المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا.

وبعدما منح ماركوس يورينتي التقدم لأتلتيكو عند الدقيقة 17، ردّ ليفربول بهدفين عبر المجري دومينيك سوبوسلاي 40 والأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر 50.

وكان ماك أليستر عبّر عن استيائه من عدم حصوله على عقد جديد عشية المباراة، لكنه أهدى فريقه انتصارًا افتتاحيًا مهمًا.

كما شهد اللقاء خروج الوافد الجديد إلى ليفربول الجناح الدولي الفرنسي برادلي باركولا من أرض الملعب وهو يعرج، متأثرًا بإصابة في ربلة الساق عند الدقيقة 60.

وللمرة الأولى الموسم الجاري زجّ المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بمواطنه المهاجم الدولي خوليان ألفاريز أساسيًا، بعدما وصلت المحاولات كلها لانتقاله إلى برشلونة لحائط مسدود.

وأعطى يورينتي «روخيبلانكوس» أفضل بداية على ملعب «أنفيلد» عندما منحه التقدم إثر تمريرة بينية من ألفاريز فتجاوز المجري ميلوش كيركيز قبل أن يرفع الكرة فوق الحارس البرازيلي أليسون بيكر المتقدم عن مرماه فاستقرت في الشباك 17.

وفرض أصحاب الأرض التعادل بعدما هيّأ المدافع الدولي الأوروجوياني المعار من برشلونة الإسباني رونالد أراوخو الكرة بلمسة ذكية أمام سوبوسلاي، حيث غيّر الأخير اتجاه الكرة، ثم أطلق تسديدة دقيقة استقرت في الزاوية اليسرى السفلى 40.

وانتزع «الـريدز» التقدم بعدما أطلق ماك أليستر تسديدة صاروخية مسجلًا هدفه الـ20 بقميص ليفربول، بعدما ارتدت الكرة من السويدي ألكسندر إيزاك ووصلت إليه على مشارف منطقة الجزاء 50.