4 جولات متتالية.. شباك النصر لا تسلم

استقبلت شباك فريق النصر الأول لكرة القدم هدفًا واحدًا على الأقل للمباراة الرابعة على التوالي.

وفاز الفريق 2ـ1 على ضيفه أبها، مساء الأربعاء على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن سادس جولات دوري روشن السعودي.

ورفعت المباراةُ عدد الأهداف التي تلقّاها حامل اللقب خلال مبارياته الأربع الأخيرة إلى ستّة، بواقع هدفين للاتفاق ومثلهما للاتحاد وهدف للتعاون ومثله لأبها.

وحافظ النصر على نظافة شباكه عندما فاز على الفتح ثم الرياض، لحساب الجولتين الأولى والثانية.

وفي الثالثة، استقبل هدفين من الاتفاق وفاز 3ـ2. وبالنتيجة ذاتها لمباراته مع أبها، انتصر على التعاون ضمن الجولة الرابعة، قبل أن يخسر 1ـ2 من الاتحاد في «الكلاسيكو»، قمة الجولة الخامسة.

ومع اختتام منافسات الجولة السادسة، حلّ النصر ثانيًا في جدول الترتيب، برصيد 15 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف، عن الهلال، المتصدر.

واعتمد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب حامل اللقب، على ثلاثة حراسٍ الموسم الجاري، هم البرازيلي بينتو ماتيوس، ونواف العقيدي، وعبد الرحمن العتيبي، الذي شارك فقط أمام الاتفاق بعد تلقي بينتو بطاقة حمراء.

وبعد الاعتماد على العقيدي أمام التعاون والاتحاد، عاد الحارس البرازيلي، عبر مباراة أبها، إلى التشكيل الأساسي.