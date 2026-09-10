رونالدو يكتب الخامس أمام أبها

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، هدفه الخامس أمام أبها، مساء الأربعاء في ختام سادس جولات دوري روشن السعودي.

وأسهم رونالدو، بهدفٍ من ضربة رأسية، في فوز النصر 2-1 على أبها، محرزًا ثالث أهدافه خلال موسم الدوري وخامسها في مرمى الفريق الأبيض.

وسجَّل النجم البرتغالي ثلاثة أهداف «هاتريك» أمام الفريق ذاته، عندما انتصر «الأصفر» 8-0 ضمن النصف الثاني من دوري 2023- 2024.

قبل ذلك بنحو عام، أحرز رونالدو هدفًا في الفوز النصراوي 2-1 على أبها، ضمن النصف الثاني من دوري 2022- 2023.

ورفعت سادس جولات الموسم الجاري عدد هذِه الأهداف إلى 5، وهو ذاتُه رصيد «الدون» من الأهداف أمام فريقين سعوديين آخرين، هما الأهلي والطائي.

وغاب الفريق الجنوبي عن الموسمين الماضيين من دوري روشن، وعاد إليه مطلع الصيف الجاري إثر حصده لقب دوري الدرجة الأولى للمحترفين.