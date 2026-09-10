خليجية الناشئين.. الأخضر يواجه الكويت والعراق ومصر

أوقعت قرعة النسخة الثانية من كأس الخليج للناشئين تحت 17 عامًا، الخميس، الأخضر السعودي في المجموعة الثانية.

ويواجه الأخضر فيها منتخبات العراق والكويت واليمن ومصر.

وتستضيف قطر البطولة بمشاركة 10 منتخبات وهي الأكبر في تاريخ المنافسة من 16 أكتوبر حتى 4 نوفمبر المقبلين.

وترأس الأخضر السعودي المجموعة الثانية بصفته حامل لقب النسخة الماضية 2025.

فيما ضمت المجموعة الأولى قطر المستضيف بجانب الإمارات والبحرين وعُمان والصين.

يذكر أن اتحاد كأس الخليج لكرة القدم وجّه الدعوة لمنتخبي مصر والصين للمشاركة في البطولة للمرة الأولى.

يشار إلى أن الأخضر يشارك بعد البطولة في كأس العالم تحت 17 عامًا في قطر 19 نوفمبر المقبل، ويلعب فيها في المجموعة الرابعة إلى جانب فرنسا، الأوروجواي، وهايتي.