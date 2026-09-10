استبعاد فكرة دعوة الكبار إلى كأس الخليج

استبعد الدكتور خالد المقرن، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، فكرة مشاركة منتخبات عربية أو آسيوية في بطولات الخليج لفئة الكبار.

وأوضح لـ«الرياضية» المقرن قائلًا: «لا يوجد نية لدى اتحاد كأس الخليج لكرة القدم دعوة منتخبات عربية أو آسيوية للمشاركة في البطولات الخاصة بالفريق الأول».

وأضاف : «تقتصر الدعوة فقط على منتخبات الفئات السنية بعد أن تقرر مشاركة مصر والصين بالنسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لمنتخبات الناشئين تحت 17 عامًا، في قطر من 16 أكتوبر حتى 4 نوفمبر المقبلين بمشاركة 10 منتخبات في خطوة تهدف إلى منافسات قوية تسهم في تعزيز الخبرات الفنية».

وتنطلق منافسات كأس الخليج لكرة القدم للمنتخبات، والتي تستضيفها محافظة جدة على ملعبي «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر المقبل.

وأوقعت القرعة الأخضر المستضيف في المجموعة الأولى إلى جانب الكويت، وعُمان، والعراق، فيما تضمُّ الثانية البحرين، والإمارات، وقطر، واليمن.

يشار إلى أن السعودية سبق لها استضافة بطولة كأس الخليج أربع مرات أعوام 1972 و1988 و2002 و2014.