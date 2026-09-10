بعد 10 أعوام.. بوتشيتينو يطالب بشطب لقب تشيلسي

دعا الأرجنتينيي ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، إلى تجريد تشيلسي من لقب الدوري الإنجليزي لموسم 2016ـ2017، أي بعد 10 أعوام من التتويج، وذلك بسبب انتهاكه لقواعد اللعب المالي النظيف، ومنحه إلى توتنام، الوصيف آنداك.

وقال بوتشيتينو، الذي كان يدرب توتنام في الموسم ذاته، في تصريحات صحافية، الخميس: «كان يجب أن نفوز بلقب في الدوري الممتاز، وكان ينبغي أن تُمنح لنا البطولة، إذا كان ما حدث صحيحًا، فنحن نستحق أن نكون الأبطال في ذلك العام، بالتأكيد عوقبوا واعترفوا بالمخالفات، أليس كذلك؟ إذًا انتهى الأمر، يجب أن يذهب اللقب إلى الفريق الذي احتل المركز الثاني».

وتابع المدرب الأرجنتيني: «يمكننا القول إنهم سجلوا الأهداف وفازوا بالمباريات، لكن من العدل تمامًا أن نقول إننا لم نبدأ الموسم ونحن ننافس بالبطاقات نفسها، ربما، لو كانت القواعد واحدة بالنسبة للجميع، لكنا تعاقدنا مع بعض اللاعبين الذين كانوا سيجعلون الفريق أفضل أو يساعدونه على تسجيل المزيد من الأهداف».

وسبق لبوتشيتينو قيادة تشيلسي خلال موسم 2023ـ2024، مضيفًا: «لا شك لديّ في ذلك، ولست خائفًا من قول الحقيقة، جماهير تشيلسي ستغضب مني، لكن لو كنا في توتنام وخرقنا القواعد، كنت سأعترف بالأمر، لا نستحق اللقب لأننا خرقنا القواعد، من المستحيل أن تلعب بعض الأندية وفق قاعدة التسلل، بينما يلعب نادٍ آخر من دونها، أو أن يستخدم فريق تقنية حكم الفيديو المساعد، بينما لا يستخدمها فريق آخر».

وشدد بوتشيتينو على ضرورة تطبيق القواعد ذاتها على كافة الفرق، مكملًا: «يجب أن تكون القواعد واحدة للجميع، وبعد ذلك تكون لديك القدرة على بناء أفضل فريق، أنا لا أقول إن تشيلسي لم يلعب بشكل جيد، أو أن كونتي لم يكن مدربًا رائعًا، أنا لا أقول ذلك، ولا أريد تحريف رسالتي، لكن إذا خالفت القواعد، فعليك أن تقول وداعًا، ويجب أن تُمنح البطولة لفريق آخر. لا أعرف لماذا لم يحدث ذلك».

ومدد بوتشيتينو أغسطس الماضي، عقده مع المنتخب الأمريكي حتى كأس العالم 2030.

وتعرض تشيلسي في يوليو الماضي لغرامة قدرها 10 ملايين دولار، إلى جانب منعه من أيّ صفقة طوال فترتي انتقال، على خلفية انتهاكه لقواعد الدوري الممتاز خلال حقبة الروسي رومان أبراموفيتش، المالك السابق.

واعترف النادي الإنجليزي بارتكاب 74 مخالفة للوائح اتحاد اللعبة، تتعلق بوكلاء اللاعبين، والتعامل مع الوسطاء، والاستثمار من أطراف ثالثة في اللاعبين.

وأبلغ تود بوهلي وكليرليك كابيتال، المالكان الحاليان، السلطات الكروية بهذه المخالفات طواعية في 2022، أثناء استكمال إجراءات شراء النادي من الملياردير الروسي أبراموفيتش.

وشملت المخالفات صفقات انتقال كل من البلجيكي إيدين هازارد، والبرازيليين ويليان ودافيد لويز، والصربي نيمانيا ماتيتش إلى ملعب «ستامفورد بريدج»، وهي صفقات لعبت دورًا محوريًا في تتويج الـ «بلوز» بلقب موسم 2016ـ2017، تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب الفريق.

وأنهى توتنام الموسم آنذاك في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن تشيلسي المتوّج باللقب.