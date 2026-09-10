الأسياد.. أخضر السلة يخسر من كوريا

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة السلة، الخميس، أولى مواجهاته في دورة الألعاب الآسيوية الـ 20 «ناجويا 2026»، أمام المنتخب الكوري الجنوبي، بنتيجة 66ـ82، في صالة «آيتشي» الدولية في ناجويا المدينة اليابانية، في افتتاح لقاءات المجموعة الأولى من المسابقة، التي تضم إلى جانبهما اليابان وإندونيسيا.

وبمثّل أخضر السلة، 12 لاعبًا، هم، مرزوق المولد، وأسامة البرقاوي، ومحمد عبد الرحمن، ومثنى المرواني، ومحمد الصقر، وخالد عبد الجبار، ومحمد السويلم، وأحمد المختار، وعلي الشبيلي، ومحمد الخاطر، وهمام حسين، تحت إشراف الأرجنتيني ريكاردو مافيي، مدرب الفريق.

ومن المقرر، أن تتوافد بعثات فريق السعودية، إلى معسكر مدينة فوجي، الذي يحتضن استعدادات الفرق السعودية، ويستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل، بمشاركة، كرة السلة، وألعاب القوى، والفنون القتالية المختلطة، والسباحة، والكاراتيه، والمبارزة، والإسكواش، ورفع الأثقال، والمصارعة، والتايكوندو، والجوجيتسو.

يُذكر أن افتتاح الدورة رسميًا في 19 سبتمبر الجاري، وتختتم في الرابع من أكتوبر المقبل.