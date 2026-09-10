أبها يبقى في الرياض قبل الدرعية

استقر فريق أبها الأول لكرة القدم على قرار البقاء في الرياض، وعدم العودة إلى المدينة الجنوبية، بسبب ضيق الوقت قبل مواجهة الدرعية، الأحد المقبل، على ملعب «الأول بارك» في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وخسر الفريق الأبهاوي، الأربعاء، أمام النصر 1ـ2 على ملعب «الأول بارك»، في الجولة السادسة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الكرواتي دامير بروتيتش، مدرب الفريق، سيخضع اللاعبين، الخميس، إلى تدريبات استرجاعية في مقر إقامة البعثة بفندق «ماريوت»، على أن يجري حصتين ميدانيتين، الجمعة والسبت، موزعتين بين جامعة الأميرة نورة وملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، استعدادًا للمواجهة المقبلة.