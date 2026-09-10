مانجا العربية تطلق منصة «نافذة»

أطلقت شركة مانجا العربية، إحدى شركات المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، خدمتها الجديدة ضمن منظومتها الرقمية منصة «نافذة»، وهي أول منصة عربية لنشر الأعمال تتيح للمبدعين والفنانين نشر قصصهم المصورة للجمهور في العالم العربي، في خطوة جديدة تهدف إلى تمكين المبدعين وإتاحة مساحة احترافية لهم لنشر أعمالهم وعرضها جنبًا إلى جنب مع أعمال عالمية وعربية.

وتتيح منصة «نافذة» للكتّاب والرسامين وصنّاع القصص المصورة نشر أعمالهم الخاصة عبر تطبيق مانجا العربية، بما يمنح المواهب الصاعدة فرصة تقديم أعمالهم وإبداعاتهم إلى القراء في أنحاء العالم، والوصول إلى شريحة واسعة من الجماهير بالمحتوى الإبداعي في مختلف أنحاء العالم.

ويأتي إطلاق منصة «نافذة» امتدادًا للمنجزات التي حققتها مانجا العربية منذ تأسيسها، إذ نجحت تطبيقاتها في الوصول إلى أكثر من 13 مليون تحميل من مستخدمين في أكثر من 190 دولة حول العالم، لتصبح إحدى أبرز المنصات العربية المتخصصة في تقديم محتوى المانجا والقصص المصورة رقميًا.

وعملت مانجا العربية على تطوير تجربة رقمية متكاملة تتيح للقراء الوصول إلى محتوى متنوع من الأعمال العربية والعالمية، إلى جانب نشر أكثر من 22 مليون نسخة من مجلاتها المطبوعة، وتقديم أعمالها وإنتاجاتها بعدة لغات، بما يعزز حضور المحتوى الإبداعي العربي ووصوله إلى جمهور واسع داخل المنطقة وخارجها، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت أخيرًا النسخة الرابعة من مسابقة مانجا العربية، التي بلغ مجموع جوائزها منذ انطلاقها قرابة 400 ألف ريال، وواصلت من خلالها دعم المبدعين وتوسيع فرص اكتشاف المواهب، عبر استحداث 7 مراكز تحفيزية إضافية إلى جانب المراكز الفائزة الأولى، كما أطلقت مانجا العربية مبادرة «واعدة»، الهادفة إلى استقطاب الأعمال الإبداعية الواعدة والاستحواذ عليها، ودعم أصحابها وإتاحة أعمالهم عبر منصاتها الرقمية أمام الجمهور في مختلف أنحاء العالم العربي.

وتعكس منصة «نافذة» مرحلة جديدة في مسيرة تطبيق مانجا العربية، من خلال الانتقال من تقديم المحتوى إلى إشراك المبدعين في صناعته ونشره، وتحويل التطبيق إلى مساحة تجمع القراء والكتّاب والرسامين، وتدعم التواصل المباشر بين المواهب والجمهور.

وقال الدكتور عصام بخاري، المدير العام ورئيس التحرير في مانجا العربية :«يأتي إطلاق منصة «نافذة» انطلاقًا من إيماننا بأن العالم العربي يمتلك طاقات إبداعية كبيرة وقصصًا تستحق أن تُروى وأن تصل إلى القراء، ومن خلال هذه المنصة، نفتح مساحة جديدة أمام الكتّاب والرسامين لنشر أعمالهم وبناء تجاربهم الإبداعية، ونمنح الجمهور فرصة اكتشاف مواهب جديدة قادرة على الإسهام في مستقبل صناعة الأعمال الإبداعية العربية».

مضيفًا: «لا تقتصر «نافذة» على كونها خدمة رقمية جديدة، بل تمثل امتدادًا لرسالة مانجا العربية في تمكين الخيال وصناعة الأجيال، ودعم انتقال المبدعين من مرحلة الفكرة والإنتاج إلى النشر والوصول إلى الجمهور، بما يسهم في بناء منظومة إبداعية عربية أكثر اتساعًا واستدامة».

وعلق أحمد اللحام، مدير قسم المنتجات الرقمية قائلًا : «صممنا منصة «نافذة» لتضع صانع المحتوى في قلب العملية الإبداعية، رؤيتنا تتجاوز مجرد توفير منصة للنشر، فهدفنا هو تسخير التقنية لتحويل شغف المبدعين إلى فرص حقيقية ومستدامة للمبدعين في العالم العربي، وتمكينهم من إثراء مشهد الأعمال الإبداعية العربية ضمن بيئة آمنة وموثوقة، وما لمسناه حتى الآن باستقبال أكثر من 200 عمل فني هو إثبات عملي على أن المبدع هو المحرك الأساسي لمستقبل المحتوى الرقمي وأن ما يحتاجه هي مساحة موثوقة تساعده على إبراز أعماله المختلفة».

ومن المتوقع أن تسهم منصة «نافذة» في اكتشاف العديد من المواهب الواعدة، وتشجيع المبدعين على تطوير أعمالهم، وإثراء المحتوى العربي بقصص وتجارب جديدة تعكس تنوع الثقافة والخيال في المنطقة، بما يدعم نمو صناعة القصص المصورة ويعزز حضورها على المستويين الإقليمي والعالمي.