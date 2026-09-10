النصر من الدمام إلى العين.. وكومان انتظار

قرر الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، البقاء يومًا في الدمام بعد مواجهة الخليج ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، السبت المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الجهاز الفني في النادي العاصمي قرر البقاء في الدمام يومًا قبل المغادرة إلى الإمارات، الأحد المقبل، لمواجهة العين في افتتاح دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء المقبل، على ملعب هزاع بن زايد.

من جانب آخر، يواصل الفرنسي كينجسلي كومان برنامجه العلاجي في مقر النادي بعد تأكد غيابه عن مواجهة الخليج في الجولة السابعة، على أن يحدد الجهاز الطبي إمكانية مشاركته من عدمها أمام العين الإماراتي.

وأثبتت الأشعة التي أجراها الجناح الفرنسي تعرضه إلى تمزُّقٍ خفيف في العضلة الخلفية.

وتعرض كومان إلى الإصابة في مواجهة الاتحاد، ضمن الجولة الخامسة واضطر المدرب الأسترالي آنج إلى استبداله عند الدقيقة «60» من زمن المباراة، وحلَّ أيمن يحيى بديلًا عنه خلال المباراة التي خسرها فريقه 1ـ2.

ويحتل النصر المركز الثاني في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر من 5 انتصارات وخسارة واحدة دون أي تعادل.