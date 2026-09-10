الاتفاق يقترب من حاجي.. ويفاوض مهاجما

تتجه إدارة نادي الاتفاق إلى التعاقد مع طلال حاجي، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بنظام الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الخاصة بفئة 21 عامًا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي الشرقي فتحت باب التفاوض أيضًا مع مهاجم أجنبي تحت 21 عامًا قبل إغلاق الفترة الخاصة بدوري النخبة 20 سبتمبر الجاري.

وتعمل إدارة الاتفاق على تسجيل اللاعبين بعد قيد الثنائي الإيفواري عبد الله كانتي والصربي ماتيا جلوشيفيتش في قائمة الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية التي أغلقت الأحد الماضي.

وتدرَّج حاجي في فئات الاتحاد السنية وصولًا إلى الفريق الأول، وسجَّل 13 مشاركةً معه، أحرز خلالها هدفين، وقدَّم ثلاث تمريرات حاسمة.

ويعدُّ طلال ثاني أصغر اللاعبين انضمامًا إلى المنتخب السعودي الأول بعد أحمد جميل، مدافع الاتحاد السابق، عقب استدعائه للمرة الأولى من قِبل الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السابق، لقائمة «الصقور» في مواجهتَي باكستان والأردن، نوفمبر 2023.

وأعير حاجي في فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي إلى الرياض وشارك في 15 مباراة سجل هدفًا ولم يسهم في صناعة أي هدف.