إنريكي: ديمبلي يعود تدريجيا

كشف الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، عن إعجابه بمستوى لاعبه عثمان ديمبلي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية، وذلك خلال الفوز على سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة 6ـ1، في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي بعد المباراة: «كان ذلك هو عثمان الذي نعرفه جميعًا والذي شاهدناه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، عندما ترى قدرته على صناعة الفرص والضغط ومساعدة الفريق، فإنك تشعر بسعادة حقيقية، لعب بشكل رائع، سيعمل على استعادة لياقته تدريجيًا، لكن رؤية لاعب بهذه الإمكانات أمر رائع بالفعل».

وشارك ديمبلي بصورة محدودة في مباريات فريقه منذ بداية الموسم، في ظل عمله تدريجيًا على استعادة كامل جاهزيته البدنية بعد كأس العالم 2026.

ولم يكتفِ ديمبلي بتسجيل الهدفين الأول والثاني لفريقه، وصنع أيضًا هدفين سجلهما الإسباني فيران توريس، الذي احتفل بثلاثية «هاتريك» في أول ظهور أوروبي له بقميص سان جيرمان، أما الهدف الآخر للفريق الباريسي فسجله الإسباني الآخر فابيان رويس.

وحقق سان جيرمان انتصارًا سهلًا أمام خصمه، على الرغم من قرار إنريكي إبقاء الثنائي الهجومي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وديزيريه دوي، وهما من أبرز أسلحته الهجومية، على مقاعد البدلاء.

وأثنى إنريكي على منافسه العاجي يايا توريه، مدرب سلوفان براتيسلافا، متجاهلًا الخسارة الثقيلة التي مني بها الفريق السلوفاكي، مضيفًا: «من الصعب اللعب خارج أرضك أمام الفريق الذي توج بالبطولة في العامين الماضيين، لكني أحب الطريقة التي حاولوا بها لعب كرة القدم، لم يكن يومهم الأفضل، لأننا أظهرنا مدى صعوبة اللعب أمامنا عندما نمارس الضغط بهذا المستوى، الأمر صعب على أي منافس، لكنه يمتلك الجودة التي تؤهله ليصبح مدربًا كبيرًا».

ويُعد توريه، نجم كوت ديفوار، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي السابق، المدرب الإفريقي الأول الذي يقود فريقًا في المرحلة الرئيسة من دوري الأبطال.

وقاد توريه سلوفان براتيسلافا لتجاوز ثلاث جولات تأهيلية، من أجل بلوغ دور المجموعة، مقرًا عقب المباراة أن فريقه لم يكن قادرًا على مجاراة حامل اللقب.