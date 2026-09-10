بعد الظهور الأول.. إيراولا يوقف الطموحات الكبرى

أوضح الإسباني أندوني إيراولا، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، صعوبة طموحه بالمزيد، بعد ظهوره الأول مدربًا في دوري أبطال أوروبا، في لقاء قلب «ريدز» تأخره إلى فوز على أتلتيكو مدريد الإسباني 2ـ1 في الجولة الأولى.

وقال المدرب السابق لبورنموث، الذي لم يسبق له تدريب أيّ فريق في أعرق الكؤوس الأوروبية من قبل: «من الصعب أن أطلب المزيد، أظهرنا شخصية كبيرة، خاصة من قِبل اللاعبين بعد بداية صعبة، لتقديم الشوط الثاني، أحببت الأمر، كانت الأجواء رائعة وأشعر بأنني محظوظ بمعايشة ذلك».

وبدأ فريق إيراولا المباراة بشكل سيئ، إذ سجَّل ماركوس يورينتي هدفًا للضيوف، ومنحه التقدم بهدفه الخامس في ثلاث زيارات لملعب «أنفيلد»، لكن المجري دومينيك سوبوسلاي أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ثم سجَّل الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر هدف الفوز في الشوط الثاني، فبصم الحاصل على المسابقة ست مرات على بداية إيجابية.

وبدا حينها أن فوز العملاق الإنجليزي سيكلفه بعض العواقب، بعدما غادر الفرنسي برادلي باركولا، الوافد الجديد، الملعب متعثرًا بعد ساعة من اللعب.

وطمأن المدرب الإسباني جماهير ليفربول عن حالة باركولا، القادم من باريس سان جيرمان مقابل 167 مليون دولار، مؤكدًا أنه عانى فقط من تشنج عضلي، بعد مشاركته الأساسية الأولى هذا الموسم، مضيفًا: «مجرد تشنجات، خاصة حالة برادلي، نحن استعجلنا مشاركته، كونه لم يلعب أيّ دقيقة خلال فترة الإعداد قبل الموسم، نريده أن يكون هناك، لكن في النهاية قرَّرنا أن نقول له امنحنا ما بوسعك تقديمه، هذا أقصى ما كان لديه، ولنرَى كيف سيتعافى اللاعبون للمباراة المقبلة، لأننا سنلعب مجددًا بعد ثلاثة أيام».

ويواجه ليفربول، الذي يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد خمس نقاط، السبت المقبل، فولهام، الذي يقع في المركز الـ19 قبل الأخير من دون أيّ نقطة.