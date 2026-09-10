الشمال يغير مخطط الاتحاد.. فينالدوم يشارك

تغادر بعثة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، إلى الدوحة العاصمة القطرية، بعد نهاية مواجهة الفيصلي، الجمعة، على ملعب المدينة الرياضية في المجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، استعدادًا لمباراة الشمال في دوري أبطال آسيا للنخبة، الإثنين المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن ضيق الوقت بين المواجهتين، أجبر إدارة القطب الجداوي على اتخاذ هذه الخطوة، وعدم العودة إلى جدة.

وبيّن المصدر أن التدريب الأخير، الخميس، في جدة سيشهد مشاركة الهولندي جورجينيو فينالدوم، للمرة الأولى، بعد التوقيع معه رسميًا في اليوم الأخير قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية الأحد الماضي.

وكانت «الرياضية» أشارت، الأربعاء، وفق مصدر خاص إلى أن الفريق سيجري تدريبه بمقر النادي في جدة على أن يغادر إلى الرياض، ثم يستقل حافلة إلى المجمعة.

ويحتل الاتحاد المرتبة الرابعة في قائمة ترتيب دوري «روشن»، برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر الهلال.